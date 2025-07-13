Россия с января продала больше всего шоколада Казахстану и Азербайджану

В первые четыре месяца 2025 года Россия экспортировала шоколада минимум на $170,7 млн. Крупнейшим импортером российского шоколада стал Казахстан с поставками на $78,3 млн. Данные по торговой статистике разных стран и аналитику платформы ООН Comtrade приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Далее следуют Азербайджан ($23,4 млн), Узбекистан ($21,4 млн), Кыргызстан ($14,7 млн) и Грузия ($8 млн). Шестое место занимает Китай с импортом на $7,4 млн. В топ-10 также вошли Армения ($5,7 млн), Сербия ($3 млн), Молдавия ($2,4 млн) и Германия ($2,1 млн).

За год наибольший рост интереса к российскому шоколаду зафиксирован в Болгарии (в 4,1 раза), Саудовской Аравии (в 1,8 раза), а также в Казахстане, Сербии и Азербайджане (каждая по 1,3 раза). В расширенном списке импортеров также присутствуют США, Израиль и Латвия.

За прошлый год российский экспорт, по данным «Агроэкспорта» при Минсельхозе, составил $850 млн. Это на 8% выше показателя годом ранее.