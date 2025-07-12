Politico: во Франции заключили соглашение о создании государства Новая Каледония

В пригороде Парижа достигнуто соглашение о создании государства Новая Каледония, частично зависимого от Франции, сообщает Politico. Политические движения, поддерживающие и выступающие против независимости, объявили о компромиссе, который предоставит архипелагу автономию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новая Каледония на карте мира Фото: Google Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Новая Каледония на карте мира Фото: Google Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Соглашение включает создание отдельного гражданства для Новой Каледонии и передачу ей полномочий в международных отношениях. Для вступления в силу документа необходимо одобрение французского парламента и проведение референдума на островах.

В мае прошлого года в Новой Каледонии прошли массовые протесты против конституционной реформы Франции, в результате которых погибли 14 человек. Реформа, рассмотрение которой приостановили, предусматривала предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет.