Террорист вызвал во Франции взрыв негодования

Во Франции готовятся к освобождению террориста, устроившего взрывы в Париже в 1995 году. Буалем Бенсаид, один из организаторов тех смертельных атак, будет освобожден условно с обязательной депортацией в Алжир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок судебного процесса над террористом Буалемом Бенсаидом

Фото: LAURENCE DE VELLOU / AFP Рисунок судебного процесса над террористом Буалемом Бенсаидом

Фото: LAURENCE DE VELLOU / AFP

Имя алжирца Бенсаида вновь появилось в заголовках французских СМИ — спустя почти 30 лет после терактов, потрясших Париж в 1995 году. Один из главных координаторов террористической кампании, он должен выйти на свободу 1 августа 2025 года. Такое решение, не только судебное, но и политическое, было принято Апелляционным судом Парижа.

Суд удовлетворил очередное ходатайство заключенного об условно-досрочном освобождении при одном условии: немедленная депортация в Алжир и запрет въезда во Францию на всю оставшуюся жизнь.

Теракты 1995 года памятны парижанам. 25 июля первый взрыв прогремел в самом центре столицы — на станции линии RER B Сен-Мишель—Нотр-Дам. Погибли 8 человек, 150 были ранены. Ответственность за атаку взяла на себя алжирская исламистская группировка GIA («Вооруженная исламская группа», признана в России террористической и запрещена), объявившая Франции войну за поддержку официального алжирского режима.

Алжирец Бенсаид был признан виновным в закладке этой бомбы. Кроме того, его обвинили в участии еще в двух терактах — в XIII округе Парижа, рядом со станцией метро Maison-Blanche (6 октября, 18 раненых), и на линии RER C возле музея Орсе (17 октября, 30 раненых).

Убийца, известный под псевдонимом Мехди, родился в Алжире в большой семье. Он занимался спортом, получил диплом инструктора, торговал, ничему не учился, а затем в разгар гражданской войны отправился в Европу — сначала в Бельгию, потом во Францию, пользуясь обширными привилегиями, которые имели в стране алжирские граждане. Когда его арестовали осенью 1995 года — Буалема Бенсаида выдали отпечатки пальцев,— он представился студентом, хотя алжирские власти уже разыскивали его по обвинению в убийстве и «посягательстве на безопасность государства».

На суде он вел себя вызывающе, категорически отказываясь признать убитых и покалеченных им людей жертвами.

Расследование длилось почти восемь лет. В 2002 году он был приговорен к пожизненному заключению, в 2003 году Апелляционный суд подтвердил наказание, установив срок обязательного содержания в тюрьме 22 года, и Бенсаид отправился за решетку. Тогда казалось, что о нем никто больше не услышит.

Но сегодня террористу 57 лет. Он провел почти половину своей жизни в заключении и теперь по закону получил право просить об условно-досрочном освобождении. Прошение Бенсаида поддержала комиссия по применению наказаний, мотивировав это тем, что установленный срок «без возможности выхода» уже исчерпан, а дальнейшее содержание под стражей возможно только при наличии доказанного риска. Прокуратура не смогла доказать, что такой риск существует. Судья постановил предоставить заключенному свободу, но вне Франции. Юридически решение безупречно, морально — взрывоопасно.

Освобождение террориста, виновного в жестоком и демонстративном убийстве восьми человек и причинении увечий десяткам других, становится очередным вызовом для французского общества.

Особенно для семей погибших и пострадавших, которые теперь чувствуют себя преданными. «Даже четырех лет тюрьмы не отсидел за одного убитого француза»,— комментируют новость читатели. И добавляют: «По ту сторону Средиземного моря они сажают наших ни в чем не повинных соотечественников, а мы отпускаем их преступников».

Освобождение Бенсаида обусловлено его немедленным выездом в Алжир — страну, которая систематически отказывается принимать обратно своих нелегалов и правонарушителей. Неизвестно, сделают ли алжирские власти исключение для Буалема Бенсаида, будут ли они преследовать его на родине за совершенные там ранее преступления, или же за его враждебность к Франции прошлое будет прощено. Если же Алжир откажется принять Бенсаида, французский суд снова будет решать его судьбу: в тюрьме террориста больше держать нельзя по закону, а оставлять на свободе слишком опасно.

Алексей Тарханов, Париж