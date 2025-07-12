FT: Запад считает, что Трамп видит в Зеленском главное препятствие к сделке

Западные союзники Украины считают, что бывший президент США Дональд Трамп может видеть в президенте России Владимире Путине партнера по переговорам, а украинского лидера Владимира Зеленского — главным препятствием на пути к миру. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По данным издания, смена риторики вызывает обеспокоенность среди западных партнеров, но пока это не повлекло за собой серьезных действий. Один из чиновников отметил, что «есть небольшая взбудораженность, но мы не видим, чтобы это вылилось в серьезные действия».

Западные эксперты полагают, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot играют важную роль в защите Украины, но не смогут коренным образом изменить баланс сил в конфликте. Ранее Владимир Зеленский объявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину.