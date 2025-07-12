Арестованный Ленар Мансуров не работает в «Газпром межрегионгаз Уфа» с апреля

Бывший заместитель генерального директора по работе с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Ленар Мансуров, арестованный накануне по обвинению в получении взятки, не работает в компании с апреля 2025 года. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе компании, он был уволен по собственному желанию. Действия правоохранительных органов в «Газпром межрегионгаз Уфа» не комментируют.

Господин Мансуров был вчера заключен под стражу Савеловским районным судом Москвы. С ходатайством об избрании меры пресечения обратилось следствие, информация об этом опубликована в электронной картотеке дел суда. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ленар Мансуров в 2002–2007 годах работал заместителем генерального директора, начальником управления ООО «Башкиргаз». В 2007–2008-х исполнял обязанности заместителя генерального директора, а также руководил Чебоксарским филиалом ДОАО «Волгогаз». В 2008–2009 годах был заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО «Инвестиционный фонд жилищного строительства» Уфы. С 2009 года — заместитель директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». По данным Rusprofile, с сентября 2016-го до января 2022 года Ленар Мансуров также выступал учредителем башкирского отделения общественной Организации «Комитет поддержки реформ президента России».

5 мая 2022 года ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» объявило о его назначении генеральным директором компании. Эту должность Ленар Мансуров занимал до 14 апреля 2023 года, а после был устроен заместителем генерального директора по работе с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Наталья Балыкова