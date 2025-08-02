3 августа исполняется 63 года руководителю Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорю Алешину

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Фото: Росалкогольрегулирование Игорь Алешин

Фото: Росалкогольрегулирование

Его поздравляет президент Ассоциации производителей «Русской водки» Владислав Спирин:

— Уважаемый Игорь Олегович! От лица всех членов Ассоциации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как человека, чья высокая компетентность и преданность делу давно стали профессиональным эталоном. Благодаря этим качествам Вы многие годы эффективно руководите вверенной Вам федеральной службой. Желаю крепкого здоровья, стальной выдержки, новых достижений и вдохновения в реализации масштабных задач!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»