Франция начала расследование в отношении соцсети X

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении соцсети X. Платформу американского миллиардера Илона Маска подозревают в манипулировании алгоритмами с целью иностранного вмешательства.

Уголовное дело возбуждено вслед за расследованием, которое началось в январе, передает Politico. В анонимной жалобе французского законодателя говорилось, что соцсеть X распространяет большое количество ненавистнического, расистского политического контента.

Politico отмечает, что ЕС уже почти два года ведет отдельное расследование в отношении соцсети. Руководство платформы подозревают в нарушении закона о цифровых услугах. Издание пишет, что подозрение в манипулировании алгоритмами к этому делу добавили после того, как Илон Маск провел эфир в X с лидером крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.