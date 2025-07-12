Самолет Air India разбился из-за отсутствия топлива в двигателях

Самолет Boeing Dreamliner авиакомпании Air India разбился из-за остановки подачи топлива в оба двигателя, говорится в предварительном отчете о расследовании катастрофы. Причины отключения системы не ясны.

Согласно отчету, содержание которого передает Bloomberg, система подачи топлива в двигатели была переведена в положение «отключить» почти сразу после взлета. Примерно через 10 секунд переключатель вернулся в положение «работа», однако один из двигателей не смог набрать нужную мощность.

Самолет Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился через 30 секунд после взлета 12 июня. Судно, на котором находились 242 человека, упало на здание общежития местного колледжа. Погибли более 270 человек, в числе которых жители общежития. Один пассажир выжил при крушении.