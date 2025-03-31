Петербурженки получили условный срок и штраф за попытку мошенничества с субсидиями

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юлии Асеевой и Анастасии Расторгуевой, проходящих по ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на мошенничество крупном размере). Как сообщили 31 марта в объединенной пресс-служба городских судов, Асеевой назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ее подельница приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 60 тыс. рублей.

По версии следствия, Расторгуева, являвшаяся учредителем и генеральным директором ООО «Алтан», и Асеева вступили в преступный сговор в 2021 году. Их целью являлось хищение денежных средств, выделяемых в качестве компенсации участникам международных выставок и ярмарок. Злоумышленницы планировали принять участие в 27-й Китайской Международной выставке сахара, вина и продуктов питания в городе Чжэнчжоу (КНР). При этом Асеева предоставила в АО «РЭЦ», выполняющую функцию агента правительства РФ по вопросам предоставления субсидий, пакет документов с заведомо ложными данными о затратах на участие в выставке.

Мошенницы планировали получить 600 тыс. рублей из федерального бюджета в качестве компенсации. Преступный умысел не был доведен ими до конца, поскольку документы вызвали сомнения в подлинности у сотрудников АО «РЭЦ», и деньги выделены не были. Асеева признала вину и активно способствовала расследованию и раскрытию преступления. Расторгуева же вину признавать отказалась.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о вынесении приговора лжебизнесмену за продажу несуществующих туров в ОАЭ, Мальдивы и Турцию.

Андрей Кащавцев