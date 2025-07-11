Топ-5 штрафов зарубежным операторам

В 2011 году мексиканская Федеральная комиссия по конкуренции оштрафовала на $1 млрд оператора Telcel (70% рынка сотовой связи в стране) за завышенные тарифы.

В 2020 году итальянское Управление по охране конкуренции и рынка наложило штрафы на общую сумму $266 млн на четырех крупнейших операторов — Vodafone, Fastweb, Wind Tre и Telecom — за коллективное повышение тарифов.

В 2024 году Федеральная комиссия по связи США оштрафовала крупнейших операторов связи страны AT&T, Verizon, Sprint и T-Mobile US на $200 млн за предоставление доступа к информации о местоположении клиентов.

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала на $145,5 млн многонациональную телекоммуникационную компанию Altice за приобретение португальского телекоммуникационного оператора PT Portugal без одобрения ЕС.

В 2024 году белорусский оператор А1 оштрафован властями на $28 млн. Причины не сообщались, но в 2025 году штраф преобразовали в обязательство по расширению сети.