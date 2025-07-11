Ростовский бизнесмен Иван Саввиди построит стадион для ФК ПАОК

Стадион для собственной футбольной команды ПАОК намерен построить ростовский и греческий предприниматель Иван Саввиди. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на информацию пресс-службы клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК ПАОК Фото: пресс-служба ФК ПАОК

Участок под строительство стадиона выделен на площади в 2,9 га в Салониках, утвержден генеральный подрядчик. Кроме спортивной арены, здесь займутся и комплексным развитием прилегающей территории.

До начала работ предстоит пройти ряд технических и административных процедур, включая получение рекомендации УЕФА, для соответствия стадиона международным стандартам.

Саввиди подчеркнул свою личную ответственность за реализацию проекта, отметив, что идея создания стадиона будет доведена до конца. По предварительным оценкам, строительство займет около двух лет, размер затрат пока не уточняется.

Наталья Белоштейн