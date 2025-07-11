Пятиэтажка обрушилась из-за удара ВСУ в Херсонской области

Пятиэтажный дом обрушился из-за авиаудара ВСУ по городу Алешки в Херсонской области. Под завалами остаются люди, на место выехали спасательные службы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — сказал господин Сальдо ТАСС.

30 июня в результате атаки ВСУ на село Раденск Алешкинского округа погибла женщина. Также с осколочными ранениями был госпитализирован мужчина.