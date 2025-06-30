При ударе ВСУ по Херсонской области погибла женщина

Село Раденск Алешкинского округа подверглось атаке ВСУ. Погибла женщина. Также с осколочными ранениями госпитализирован мужчина, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, за последние сутки ВСУ ударили в Херсонской области еще по нескольким населенным пунктам. В селе Тополевка Новокаховского городского округа из-за обстрела загорелся частный дом. При тушении пожарные попали под удар БПЛА — была повреждена техника, никто не пострадал.

В Новой Каховке повреждены два многоквартирных дома и газопровод. Без газа остались 100 человек. В Голой Пристани и Великой Лепетихе возникли лесные пожары площадью 1,6 га, их уже потушили.