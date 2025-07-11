Путин утвердил основы государственной языковой политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политки страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В обновленную языковую политику входит развитие и продвижение русского языка на территории страны и в мире, а также поддержка всех языков народов России. В документе подчеркивается, что русский язык является основой российской государственности и неразрывно связан с традиционными духовно-нравственными ценностями страны.

Вопросы, связанные с языковой политикой, теперь могут рассматриваться на заседаниях Совета безопасности и Госсовета. Совбез обеспечивает условия для формирования государственной политики в сфере безопасности, включая выявление и нейтрализацию угроз.