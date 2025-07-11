Главные поручения Владимира Путина

11 июля Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 мая 2025 года, а также по итогам ряда заседаний. Президент также подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики страны. Что поручил господин Путин — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

По итогам совещания с членами Правительства

Разработать программу восстановления и развития территорий, пострадавших от обстрелов и терактов ВСУ.

Обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность объектов детского отдыха.

Определить перечень первоочередных задач для поддержки граждан из приграничных районов, пострадавших от обстрелов ВСУ.

Обеспечить подготовку программы восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ.

Правительство и Банку России поддержать обрабатывающую промышленность.

По итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России

Представить до 1 октября проект указа об установлении Дня зыков народов РФ.

Представить предложение о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии.

Изучить возможность запуска «детской карты» номиналом 3 тыс. рублей для покупки книг.

Представить предложения о создании единого научно-методического центра по русскому языку как иностранному.

Провести в 2026 году в Крыму съезд русистов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

Поручить ФМБА сформировать базы с данными о здоровье спортсменов из сборных команд.

С 2026 года увеличить вознаграждения олимпийцам и их тренерам.

Предусмотреть систему поощрений для водителей такси за перевозку инвалидов.

Открыть в федеральных округах на базе ФМБА не менее 10 центров по реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО.

Увеличить к 2030 году сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов.

Принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров.

Организовать открытые международные спортивные соревнования для инвалидов «Мы вместе. Спорт».

С 2026 года проводить соревнования по адаптивным видам спорта «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов СВО.

По итогам заседания попечительского совета фонда «Талант и успех»