В Чувашии производителям станков предлагали среднюю зарплату 135,6 тысяч рублей

За первые полгода 2025 года в Чувашии производителям промышленного оборудования и станков предлагали среднюю зарплату на сумму почти 135,6 тыс. руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Наибольшие средние зарплаты в регионе также предлагали в тяжелом машиностроении (120,9 тыс. руб.), строительстве промышленных объектов (118,9 тыс. руб.). В среднем за полгода работодатели Чувашии предлагали доход в размере 70,1 тыс. руб.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минтруда республики, в список востребованных специальностей вошли водители автомобиля, швеи, охранники, повара, электромонтеры, инженеры, менеджеры и др. 60% вакансий на рынке труда Чувашии пришлись на рабочие специальности.

Подробнее о состоянии рынка труда в Татарстане, Чувашии и Марий Эл — в материале «Вакансии вышли на стройку».

Диана Соловьёва