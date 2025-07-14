Вакансии вышли на стройку

Согласно исследованию онлайн-сервиса «Авито Работа», в первом полугодии 2025 года в Татарстане, Чувашии и Марий Эл больше всего предложений о работе было в строительстве, грузоперевозках и пищевой промышленности. Наибольшие средние зарплаты в Татарстане предлагали в добыче полезных ископаемых, а в Чувашии и Марий Эл — в производстве станков и промышленного оборудования. «Ъ Волга-Урал» опросил профильные министерства трех регионов о состоянии рынка труда. В республиках фиксируется нехватка медработников, рабочих обрабатывающих производств и служащих в госуправлении. Среди востребованных кадров — водители, инженеры и врачи. Эксперты отмечают, что соискателей на рынке труда становится больше, но дефицит кадров сохранится еще несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За полгода 2025 года в трех регионах ПФО зафиксирован высокий спрос на строителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За полгода 2025 года в трех регионах ПФО зафиксирован высокий спрос на строителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики сервиса «Авито Работа» представили исследование рынка труда в первом полугодии 2025 года в трех регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Согласно исследованию (есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал»), жители трех республик стали чаще откликаться на интернет-вакансии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Татарстане рост активности соискателей составил 18%, в Чувашии — 13%, в Марий Эл — 6%. В трех регионах наблюдается рост зарплатных предложений на 7–8%. По данным Татарстанстата, реальная зарплата жителей Татарстана в 2024 году выросла на 12,9% по сравнению с прошлым годом. Средний размер предлагаемой зарплаты в месяц в Татарстане составил 84,5 тыс. руб., в Чувашии — 70,1 тыс. руб., в Марий Эл — почти 69,2 тыс. руб.

Больше всего вакансий в трех регионах было размещено в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов. На втором и третьем местах по числу предложений — грузоперевозки и пищевая промышленность. В топ-5 также попало производство непродовольственных потребительских товаров. В Татарстане и Марий Эл наиболее часто предлагали вакансии в розничной и оптовой торговле, а в Чувашии — в строительстве жилых и коммерческих объектов.

По данным минтруда Татарстана, за полгода работодатели республики разместили 44,3 тыс. вакансий. Среди них преобладали предложения в промышленности (27,3%), здравоохранении, образовании, науке, культуре (12,3%), строительстве и ЖКХ (11,2%), продажах и бытовом обслуживании (7,6%), транспорте (5%), сельском хозяйстве (2%), информационных технологиях (0,6%). Остальные 34% пришлись на межотраслевых специалистов.

В рейтинг самых востребованных специалистов в Татарстане вошли: слесарь (2,2 тыс. вакансий со средней зарплатой 59,4 тыс. руб.), клейщик (1,7 тыс. вакансий с зарплатой 71 тыс. руб.), водитель автомобиля (1,7 тыс. вакансий с зарплатой 40 тыс. руб.), инженер (более 1,4 тыс. вакансий с зарплатой 60,2 тыс. руб.), монтажник (1,4 тыс. вакансий с зарплатой 75 тыс. руб.), электрогазосварщик (1,1 тыс. вакансий с зарплатой 56,7 тыс. руб.) и врач (902 вакансии с зарплатой 64,8 тыс. руб.).

По информации «Авито Работы», самая высокая средняя зарплата в Татарстане предлагалась специалистам, добывающим полезные ископаемые. Работодатели предлагали им в среднем доход 130,3 тыс. руб. в месяц. За первые полгода 2025 года также зафиксированы высокие обещанные зарплаты в производстве промышленного оборудования (126,9 тыс. руб.), строительстве промышленных объектов (115,2 тыс. руб.), логистике (108,5 тыс. руб.), ремонте помещений (102,7 тыс. руб.).

Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минтруда Чувашской Республики, в первом полугодии 2025 года 60% предложений о работе пришлись на рабочие специальности. В список наиболее востребованных вошли водители автомобиля (средняя зарплата — 41 тыс. руб.), швеи (54 тыс. руб.), охранники (35 тыс. руб.), повара (37 тыс. руб.), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (44 тыс. руб.), укладчики-упаковщики (40 тыс. руб.), продавцы-кассиры (62 тыс. руб.). Также в перечень востребованных специалистов попали инженеры (средняя зарплата до 60 тыс. руб.), бухгалтеры (более 40 тыс. руб.), менеджеры (45 тыс. руб.), воспитатели в дошкольных учреждениях (30 тыс. руб.) и учителя (38 тыс. руб.).

По данным Минтруда Марий Эл, на 1 июня наибольшим спросом пользовались рабочие профессии (водитель автомобиля, повар, электромонтер, слесарь-ремонтник, водитель троллейбуса), служащие (инженер, врач, медсестра, учитель, фельдшер), профессии, не требующие квалификации (подсобный рабочий, уборщик, кухонный рабочий, грузчик и др.). По уровню среднемесячной заработной платы лидируют профессиональная, научная и техническая деятельность — 99,7 тыс. руб., обрабатывающие производства — 86,9 тыс. руб., сельское хозяйство — 59,9 тыс. руб. и строительство — 59,1 тыс. руб.

По информации «Авито Работы», в Чувашии и Марий Эл самые высокие средние зарплаты были в производстве станков (135,6 тыс. и 128,8 тыс. руб. соответственно), тяжелом машиностроении (120,9 и 128,3 тыс. руб.), строительстве промышленных объектов (118,9 и 115,4 тыс. руб.). В этих регионах также предлагали высокие средние зарплаты в транспортном машиностроении и грузоперевозках. Специалисту в строительстве транспорта в Чувашии предлагали доход в 113,3 тыс. руб., в Марий Эл — 126,8 тыс. руб., а грузоперевозчики могли получать 113 тыс. и 106,1 тыс. руб. соответственно.

В двух республиках также фиксируется дефицит медработников. В Марий Эл не хватает специалистов на обрабатывающих производствах (21,5%), в госуправлении и обороне (14,6%), сельском хозяйстве (12,3%) и образовании (11,4%).

Руководитель отдела по развитию регионов «Авито Работа» Наиль Хафизов рассказал «Ъ Волга-Урал», что число вакансий в трех республиках остается высоким, а уровень безработицы низким. При этом динамика роста числа предложений становится сдержаннее, а активность кандидатов растет. Эксперт считает, что дефицит кандидатов на рынке труда сохранится в течение нескольких лет, хотя и будет трансформироваться под влиянием демографических и экономических факторов. Больше всего нехватка кадров будет ощущаться в технических и производственных специальностях, в рознице и HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес).

Диана Соловьёва