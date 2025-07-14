В Марий Эл наибольший дефицит кадров зафиксирован на обрабатывающих производствах

В 2025 году в Марий Эл самая большая потребность в кадрах зафиксирована на обрабатывающих производствах. На эту сферу приходится 21,5% от общей нехватки специалистов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минтруда Марий Эл.

На втором месте по дефициту кадров расположилась сфера здравоохранения и социальных услуг (14,7%), на третьем — государственное управление, оборона (14,6%). В топ-5 отраслей, нуждающихся в специалистах, также вошли сельское хозяйство (12,3%) и образование (11,4%).

По данным сервиса «Авито Работа» наибольшие средние зарплаты получали на производстве промышленного оборудования (128,8 тыс. руб.), тяжелом машиностроении (128,2 тыс. руб.) и транспортном машиностроении (126,8 тыс. руб.).

Подробнее о состоянии рынка труда в Татарстане, Чувашии и Марий Эл — в материале «Вакансии вышли на стройку».

Диана Соловьёва