В Татарстане самые большие зарплаты предлагали в добыче полезных ископаемых

По итогам первого полугодия 2025 года в Татарстане самые большие средние зарплаты предлагали в добыче угля, руд и других полезных ископаемых. Размер предлагаемого дохода составил 130,3 тыс. руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

В топ-5 сфер по объему предлагаемых зарплат также вошли производство промышленного оборудования с доходом 126,9 тыс. руб., строительство промышленных объектов — 115,2 тыс. руб., логистика — 108,5 тыс. руб., ремонт помещений — 102,7 тыс. руб.

Больше всего вакансий в Татарстане за полгода 2025 года было опубликовано в строительстве. На втором месте расположились грузоперевозки, а на третьем — пищевая промышленность.

Подробнее о состоянии рынка труда в Татарстане, Чувашии и Марий Эл — в материале «Вакансии вышли на стройку».

Диана Соловьёва