Фигурантам дела об афере с квартирой Ларисы Долиной утвердили обвинение

Прокуратура Москвы направила в Мещанский районный суд дело в 30 томах об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. На скамье подсудимых окажутся Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа и Надежда Цырульникова в зале суда

Фото: Прокуратура Москвы Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа и Надежда Цырульникова в зале суда

Фото: Прокуратура Москвы

Фигуранты вместе с неустановленными соучастниками с апреля по июль 2024 года похитили у певицы 175,1 млн руб. Также они лишили женщину прав на квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб. С учетом банковских комиссий, общий ущерб превысил 317,6 млн руб.

Надежде Цырульниковой вменяют еще три мошеннических эпизода. Так, в июле того же года она забрала у обманутой пенсионерки 2,7 млн руб. Позже она под видом сотрудницы финмониторинга похитила у женщины 8,2 млн руб. Затем обвиняемая попыталась украсть у потерпевшей еще 4,5 млн руб., но ее задержали в момент передачи денег.

Вину признали три из четырех злоумышленников. 4 июля СКР завершил расследовать дело и направил его в прокуратуру. Саму квартиру успела купить Полина Лурье, однако госпожа Долина через суд вернула себе права на собственность.

Никита Черненко