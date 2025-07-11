Власти Удмуртии объяснили отличия «Беспилотной опасности» от «Угрозы атаки БПЛА»

Власти Удмуртии объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА»: первый вводится при обнаружении беспилотников в соседних регионах, второй — при фиксации дронов вблизи границы республики или на ее территории. Соответствующие разъяснения в Telegram дал председатель комитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Во время режима «Беспилотная опасность» применяются меры защиты жителей и предприятий. В их числе ограничение работы мобильного интернета. При режиме «Угроза атаки БПЛА» включаются сирены.

О введение режима «Беспилотная опасность» жителей информируют через приложение «МЧС Россия», SMS-рассылку и страницы комитета в соцсетях.

При объявлении режима «Угроза атаки БПЛА» для информирования населения также используются страницы главы Удмуртии Александра Бречалова и правительства региона в соцсетях, экраны в общественном транспорте Ижевска и Сарапула, МФЦ, военкоматах, больницах и офисах «Работа России в Удмуртии», а также система оповещения.

При SMS-рассылке сигнал уходит всем операторам сотовой связи от комитета одновременно. Сбои отрабатываются.

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

9 июля господин Бречалов встретился с замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко в Москве. Стороны обсуждали выполнение гособоронзаказа региональными предприятиями и дополнительные меры и средства безопасности республики. На следующий день, 10 июля, глава Удмуртии сообщил, что в регионе усилят меры безопасности в соответствии с решением президента и Минобороны.