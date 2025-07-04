«Находимся в полной готовности»

Удмуртия трижды подверглась атакам беспилотников ВСУ на этой неделе. Сегодня над территорией региона были сбиты три вражеских дрона самолетного типа, один из них по направлению к Ижевску. В городе неоднократно включали сирены, движение общественного транспорта примерно на час было приостановлено. Местный аэропорт в это время не принимал самолеты. По словам главы региона Александра Бречалова, регион находится в «полной готовности» и продолжает отражать «атаку украинских террористов». О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Сегодня, 4 июля, Удмуртию снова атаковали беспилотники ВСУ. С 09:00 до 12:00 местного времени над территорией региона системой ПВО были перехвачены и уничтожены три вражеских дрона самолетного типа, сообщили в Минобороны. По словам главы региона Александра Бречалова, первые два БПЛА, один из которых направлялся в сторону Ижевска, сбили около 11:00. Третий беспилотник в районе 12:00 потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и не достиг цели. О жертвах или пострадавших власти региона не сообщали.

«Продолжаем отражать атаку украинских террористов. <...> При обнаружении обломков или самого БПЛА ни в коем случае его не трогать. Соответствующие службы работают по всем объектам»,— сообщал в Telegram в это время господин Бречалов.

По сообщению властей, под угрозой атак беспилотников ВСУ сегодня находились 16 городов и районов республики, включая Ижевск. На территории региона с 09:00 был введен режим «Беспилотная опасность»: все силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В 09:37 в Росавиации сообщили, что в аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Помимо столицы Удмуртии, были закрыты аэрогавани других городов ПФО, в их числе Казань и Нижнекамск, Саратов, Пермь. В Прикамье вводился режим «Беспилотная опасность» из-за «фиксаций инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах».

Это третья атака по объектам в регионе за эту неделю. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному ижевскому предприятию. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

В попавших под угрозу муниципалитетах периодически звучала сирена. В 10:16 господин Бречалов заявил, что это не учебная тревога. «Опасность существует. Руководители социальных объектов и предприятий знают, что делать. Мы (власти.— “Ъ-Удмуртия”) этот вопрос контролируем. Находимся в полной готовности»,— сказал глава региона.

Спустя два часа после введения режима «Беспилотная опасность», около 11:00, в Ижевске было приостановлено движение автобусов и электротранспорта. Примерно в это время был уничтожен дрон, направлявшийся в сторону Ижевска. Тогда господин Бречалов призвал жителей воздержаться от поездок на личном транспорте и не находиться на открытой территории.

В период с 12:00 до 15:00 об атаках беспилотников ВСУ по объектам в Удмуртии не сообщалось. Движение общественного транспорта по Ижевску открыто с 12:00. Около 13:30 временные ограничения в аэропорту столицы Удмуртии были сняты. Режим «Беспилотная опасность» в регионе отменили в районе 15:30. На момент публикации новой информации от республиканских властей не поступало.

Полина Сичинава