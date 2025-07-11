Ленобласть сохранила прошлогодние объемы ввода жилья в первом полугодии

В первом полугодии в Ленинградской области ввели 2,2 млн кв. м жилья. Об этом сообщил комитет 47-го региона по строительству. Это на 2% выше аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Указанные показатели составляют 63,2% от заданного плана на год. Среди лидеров Всеволожский район (717 тыс. кв. м), Ломоносовский (412 тыс. кв. м) и Гатчинский (232 тыс. кв. м).

По оценке зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского, на ИЖС сегодня приходится более 66% всего строящегося жилья. Он подчеркнул, что семьи растут и в условиях высокой процентной ставки все чаще выбирают собственный дом.

Господин Барановский добавил, что власти будут поддерживать этот позитивный тренд. Зампред правительства 47-го региона добавил, что с начала года выдали 53 разрешения на ввод почти 315 тыс. «квадратов» жилья и девять разрешений на ввод школ и детских садов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге в первом полугодии 2025 года темпы ввода жилья упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Жанна Усаченко