Застройщики прибавляют минусы

В июне 2025 года петербургские девелоперы сдали в эксплуатацию 137 тыс. кв. м жилья, вдвое больше прошлогоднего показателя. К 1 июля в городе ввели 1,132 млн кв. м жилья, что уступает показателям за 2024 год на 265 тыс. кв. м, это на 19% меньше, сообщили в комитете по строительству города. За месяц большинство застройщиков зафиксировали спад продаж, несмотря на снижение ключевой ставки. Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуация останется на прежнем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего за июнь жилье ввели в четырех районах Петербурга. Лидером месяца, по данным комитета по строительству города, стал Василеостровский район, в котором ввели 47,5 тыс. кв. м жилья в двух домах на 933 квартиры. Второе место занял Пушкинский район с 42 тыс. кв. м первичной недвижимости в двух домах на 967 квартир, а замкнул тройку Курортный — с 28,8 тыс. кв. м в пяти домах на 629 квартир. Меньше всего сдали в Калининском — один дом на 227 квартир общей площадью 8 тыс. кв. м.

Коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко говорит, что период стагнации пока продолжается, к тому же ситуацию усугубляет и фактор сезонности: летом из-за отпусков количество сделок снижается, все разъехались по отпускам. «Ждем осень и надеемся, что рынок немного оживится. Июнь же показал не очень радужные результаты. Все рассчитывали, что власти расширят семейную ипотеку и льготное кредитование станет доступно семьям с детьми до 14 лет, но это решение так и не принято»,— отметила она. Еще одним фактором, тормозящим спрос, госпожа Вирченко, как ни странно, называет решение ЦБ по снижению ключевой ставки. «Теперь потенциальные заемщики ждут следующего заседания: вдруг ставка опустится еще ниже»,— пояснила она.

Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Бушуев отмечает, что в сегменте комфорт-класса продажи в июне остались примерно на уровне мая — без заметных изменений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом классе зафиксировано снижение на 44% в квадратных метрах.

Во всех остальных сегментах также наблюдается спад. Наибольшее снижение в «квадратах» по отношению к маю — в эконом-классе и элитном сегменте: минус 24% и 23% соответственно. В бизнес-классе снижение более умеренное — около 7%. В годовой динамике сильнее всего просел премиальный сегмент: продажи упали на 69%.

Собеседники издания объяснили, что сравнивать 2024-й и 2025 годы — некорректно, так как это два совершенно разных рынка. «До прошлого июля еще действовала программа госипотеки под 8%, не были урезаны программы семейной и IT-ипотеки, а ключевая ставка была несравнимо ниже. Тем не менее, в этом июне рынок уменьшился по отношению к июню 2024 года примерно на 30%, что является понятным и даже хорошим результатом, ведь прошлый июнь был рекордным за долгое время по продажам, а затем звучали прогнозы о сокращении рынка на 50%»,— поделилась коммерческий директор ГК «А101» Мария Орлова.

В большей степени на падение объема продаж, по словам директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Юдиты Григайте, влияет как раз отмена льготной ипотеки, которая в прошлом году стимулировала спрос среди желающих запрыгнуть в последний вагон и приобрести жилье в кредит. Из-за чего, если сравнивать с июнем 2024 года, объем продаж снизился почти в полтора раза.

Соучредитель Kronung Group Игнатий Найда предположил, что снижение ключевой ставки носит скорее символический характер и пока не способно радикально повлиять на потребительскую активность. Уровень ставки по-прежнему остается слишком высоким, чтобы говорить о массовом возвращении спроса и активном перетекании капитала из других инструментов в недвижимость, полагает эксперт.

«Поддержку рынку оказывает снижение доходности по банковским вкладам. Если в прошлом году ставки доходили до 26% годовых, то сегодня они опустились в среднем до 19%. Это стимулирует часть вкладчиков пересматривать инвестиционную стратегию и искать более стабильные инструменты — одним из которых традиционно остается жилая недвижимость»,— рассказал господин Найда.

В Kronung Group поделились, что на первичном рынке по-прежнему фиксируется незначительный, но системный рост цен. Он не носит резкого характера, но продиктован объективными причинами: удорожанием строительных материалов, ростом стоимости рабочей силы и общим инфляционным давлением. В свою очередь, на вторичке ситуация стабильнее, однако интересные варианты довольно быстро исчезают из открытого предложения. Многие собственники либо не торопятся продавать, либо предпочитают сдавать квартиру, ожидая более благоприятного момента. «Говорить о полном восстановлении рынка пока рано. Период затяжной стагнации продолжается, и резких переломов не ожидается»,— заявил господин Найда.

Его поддержал вице-президент по продажам и сервису группы RBI Дмитрий Фалкин, который считает, что ощутимые изменения на рынке будут видны только после снижения ключевой ставки минимум на пять или даже семь пунктов. «Резких изменений в спросе в июле и августе не ожидается, если не появится неожиданных инфоповодов. Сейчас рынок предсказуемо находится в выжидательной позиции: девелоперы и покупатели ждут смягчения денежно-кредитной политики, возможно, накапливается отложенный спрос. Отмечу, нынешняя ситуация с небольшим объемом предложения на петербургском рынке при малейшем росте спроса может привести к дефициту предложения и росту цен»,— завершил эксперт.

Стефания Барченкова