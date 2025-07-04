Роспотребнадзор намерен подать иск к Happy Fitness из-за внезапного закрытия

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской готовит исковое заявление из-за внезапного закрытия фитнес-клуба Happy Fitness. Ведомство объяснило, что нужно сделать пострадавшим для защиты своих прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители Петербурга, которые приобрели абонементы в зал, пожаловались на действия руководства. В начале лета клуб закрылся без предварительного уведомления клиентов, попытки связаться с ним по телефону не дали результатов, недоступен и сайт.

«Руководство не реагирует на обращения потребителей и не производит возврат денежных средств за неиспользованный период абонементов»,— подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пострадавшим клиентам предложили направить письменную претензию к индивидуальному предпринимателю А. С. Король. Петербуржцам необходимо указать обстоятельства покупки абонемента и его неиспользование, а также потребовать возврат денежных средств. Копию претензии и доказательства оплаты необходимо сохранить. Следует обратиться в Роспотребнадзор за поддержкой в суде, если предприниматель отказал в удовлетворении претензии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фитнес-клуб Happy Fitness закрыли без предупреждения клиентов и сотрудников.

Татьяна Титаева