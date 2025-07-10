Сооснователя ИРИ Гребенникова заподозрили в госизмене

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте по делу о госизмене С.В. Гребенникова. Эти фамилия и инициалы совпадают с именем главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Источник «Русской службы Би-би-си» подтвердил, что в карточке суда речь идет именно о нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В январе 2025 года Гребенникова уже арестовывали после того, как полиция нашла в его доме 2,22 г мефедрона. Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ) было возбуждено на предпринимателя за восемь дней до задержания. Несмотря на утверждения медиаменеджера, что вещество он хранил для личного пользования. Как сообщал Roem со ссылкой на источники, знакомые с ходом рассмотрения дела, в мае Тверской суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы.

Сейчас «Русская служба Би-би-си» сообщает, что в ходе обысков, проводимых по делу о покушении на сбыт наркотиков, могли быть найдены материалы, которые и привели к новому делу — уже о госизмене (ст. 275 УК РФ).

После ареста по первому делу Гребенникова его защита направила апелляцию по избранию другой меры пресечения. Суд постановил оставить все без изменения, обосновав свою позицию наличием у обвиняемого недвижимости в Германии и вида на жительство в США.

Сергей Гребенников занимал пост директора РАЭК с 2022 года. Ассоциация организует интернет-конференции и церемонии Russian Internet Week, «Премия Рунета», РИФ+КИБ. В 2014 году Гребенников вместе с Сергеем Плуготаранко и Германом Клименко создал Институт развития интернета.