Доля кредитов под залог имущества достигла максимума за 2,5 года

Доля нецелевых кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года составила 15,5% от общего объема кредитов наличными — максимальный показатель с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Frank RG. За год доля таких кредитов выросла на 10 процентных пунктов.

Основной причиной роста стала высокая ключевая ставка и ужесточение регулирования розничного кредитования. Банки, стремясь снизить риски, активнее предлагают залоговые продукты, особенно под недвижимость и автотранспорт. В Сбербанке отмечают, что кредиты под залог недвижимости на платформе «Домклик» выросли с 1% до 4% от общего объема.

Как пояснил зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин, залоговые кредиты привлекательны для заемщиков более низкими ставками и крупными лимитами. По данным Frank RG, в июне 2025 года объем выдачи кредитов под залог недвижимости достиг рекордных 22,6 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ставка на обеспечение».