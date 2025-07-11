Ставка на обеспечение

Доля нецелевых кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года составила 15,5% в общем объеме кредитов наличными, достигнув максимального значения за два с половиной года. Кредиты под залог снижают риски и давление на капитал банков, а также привлекательны для заемщиков более мягкими условиями выдачи. Однако рост их доли во многом определялся высокими процентными ставками. По мере снижения ставок и, как следствие, долговой нагрузки заемщика банки будут предъявлять к ним меньше дополнительных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2025 года доля нецелевых кредитов, выданных под залог имущества, в общем объеме кредитов наличными достигла 15,5%, максимального значения с начала 2023 года (начала раскрытия этого параметра). Это следуют из данных Frank RG. За год показатель вырос на 10 п. п., за два года — на 12,2 п. п. В Сбербанке заявили, что по итогам второго квартала 2025 года доля кредитов под залог недвижимости в общем объеме кредитов наличными, оформленных на платформе «Домклик», увеличилась за год примерно с 1% до 4%.

Рост доли нецелевых кредитов с обеспечением начался во второй половине 2024 года. При этом общий объем выдачи кредитов наличными устойчиво снижался, тогда как выдачи кредитов с обеспечением достигли максимальных значений. Во многом такая динамика была связана и с ростом ключевой ставки (с июля по октябрь ЦБ поднял ее на 5 п. п., до 21%), и с ужесточением регулирования сегмента розничного кредитования. В таких условиях банки, стремясь минимизировать свои риски, а также снизить давление на капитал, покрывают кредитные риски обеспечением, преимущественно высоколиквидными автотранспортными средствами и недвижимостью, отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.

Получение кредитов под залог выгодно и заемщикам, поскольку, получая обеспечение, банки предлагают кредиты по более низкой ставке, подчеркивают эксперты. В Сбербанке отметили, что нецелевой кредит под залог недвижимости имеет ряд привлекательных особенностей для заемщика — меньшую ставку, меньший ежемесячный платеж и крупный кредитный лимит. Заместитель председателя правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин поясняет, что «потребительский спрос никуда не исчезает» и люди, которые привыкли решать свои потребительские задачи в том числе с привлечением кредитных средств, «готовы закладывать имущество под такие кредиты». Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов добавляет, что залоговые кредиты также повышают мотивацию заемщиков к добросовестному исполнению обязательств, чтобы не лишиться предмета залога.

Согласно данным Frank RG, объем выдачи нецелевых кредитов под залог недвижимости в июне 2025 года достиг максимального значения с начала 2023 года, составив 22,6 млрд руб. В конце 2024 года в этом сегменте наблюдался провал выдачи, который был компенсирован в первой половине 2025 года. Объем выдачи нецелевых автокредитов, напротив, в июне снизился до 17,2 млрд руб. после максимума в декабре 2024 года (22,1 млрд руб.). Однако в целом он остается вблизи отметки 20 млрд руб. в месяц с начала 2024 года.

Эксперты считают, что разнонаправленная динамика в определенные периоды может быть связана с движением рыночных ставок, перестройкой или обновлением риск-политик банков. Вместе с тем Вячеслав Андрюшкин считает, что больший рост выдачи кредитов под залог недвижимости в первой половине 2025 года обусловлен стремлением банков обеспечить возвратность кредитов более надежным залогом. По его мнению, залог недвижимости воспринимается банками как однозначно более надежное обеспечение, чем автокредиты. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что влияют также ограничения регулятора непосредственно по нецелевым автокредитам (с 1 июля 2025 года ЦБ повысил значения МПЛ по таким кредитам). Он отмечает, что доля просрочки по нецелевым автокредитам зачастую превышает таковую у необеспеченных кредитов.

Вместе с тем эксперты считают, что повышение доли нецелевых кредитов под залог имущества в общем объеме выдач кредитов наличными является временным явлением и будет определяться движением ставок. В случае значимого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, «заемщикам будет не так интересно оформлять недвижимость или автомобиль в залог ради более выгодной процентной ставки, как в текущих условиях», считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Кроме того, ожидаемое снижение ставок будет означать и снижение расчетной долговой нагрузки по новым кредитам. Это должно привести «к повышению уровня одобрения заявок без дополнительных требований и восстановлению доли необеспеченных потребительских кредитов в общем объеме выдач», констатирует Юрий Беликов.

Елена Ванюшина