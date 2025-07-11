Эмитентов сделают более подотчетными

Банк России предлагает эмитентам улучшить качество раскрытия информации путем введения упрощения текста, более детального раскрытия корпоративного управления, а также за счет перехода от ручной подготовки отчетов к электронным форматам. Эксперты изменения, предложенные регулятором, поддерживают, но напоминают, что сложности с получением информации о деятельности эмитентов остаются: компании по-прежнему имеют право закрывать часть информации, которая может нести санкционные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России 10 июля опубликовал доклад «Об оптимизации форм раскрытия периодической информации», в котором предложил эмитентам изменить способы раскрытия регулярной отчетности. Это касается годовых отчетов, отчетов эмитента, а также отчета о корпоративном управлении. Новшества должны упростить изучение документов как для кредиторов, так и для инвесторов, чтобы они могли принимать решения на основе более качественной информации.

По новым правилам годовая финансовая отчетность, а также годовой отчет эмитента должны выходить одновременно. Сейчас финотчетность вместе с аудиторским заключением публикуется не позднее апреля, тогда как годовые отчеты публикуются после проведения годового общего собрания акционеров, которое обычно выпадает на май—июнь, поясняет партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Антон Ефремов.

ЦБ также предлагает эмитентам отойти от полного составления отчетов в формате человекочитаемых документов, так как «ручная подготовка отчетов повышает вероятность ошибок». «В условиях цифровизации инвесторы и другие заинтересованные лица ожидают, что периодическая информация будет раскрываться в машиночитаемом формате»,— поясняет регулятор.

Еще одним важным новшеством должно стать раскрытие деталей корпоративного управления. На конференции НАУФОР в середине мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что недооценка эмитентами «роли прозрачности и корпоративного управления» представляет проблему для миноритариев, которые хотят получать больше информации о крупных акционерах, чтобы быть уверенными, что их права не будут ущемлять.

Вместе с тем в 2025 году по сравнению с тремя предшествующими годами раскрытие информации со стороны эмитентов значительно улучшилось, указывают эксперты. Как поясняет член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров, c первого квартала текущего года эмитенты публикуют все формы квартальной отчетности с пояснительными записками, что «сильно облегчает работу кредиторов и инвесторов».

Предлагаемые ЦБ изменения повысят качество раскрытия информации, считают эксперты. «Комплекс этих инициатив является положительным для всех участников торгов, и эмитентов, и инвесторов, а также важным для развития финансового рынка и инвестирования в целом»,— считает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов.

Однако сложности с получением информации о деятельности эмитентов остаются. Как отмечает Антон Ефремов, компании по-прежнему могут закрывать часть информации, которая может нести санкционные риски. К тому же, как отмечает господин Винокуров, годовой отчет скорее «является стратегическим документом, чем инструментом для принятия инвестиционных решений». Поэтому «большинство инвесторов никаких изменений не заметят», указывает эксперт.

При этом остается вопрос, как новые требования будут восприняты эмитентами. Как отмечает гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов, «перевод нестандартизированной отчетности, например, реального сектора с разными фактическими планами счетов и так далее в один формат — это гигантская задача». И с точки зрения формирования единой таксономии, и с точки зрения стоимости этой инициативы. Потому, по его мнению, такая цифровая отчетность для бизнеса «будет стоить дороже того, как делается сейчас» и бизнес «будет от этого не в восторге».

В результате полноценное внедрение этих предложений может занять длительное время. По оценке начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, на стандартизацию отчетов регулятору потребуется один-два года, тогда как на внедрение цифровой отчетности уйдет пять-семь лет. При этом остается вопрос, «сколько эмитентов, когда и за какие деньги будут готовы адаптировать свою отчетность», резюмировал эксперт.

Андрей Ковалев