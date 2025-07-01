Компании раздробили заимствования

Эмитенты увеличили активность на долговом рынке: по данным Cbonds, объем размещенных облигаций немногим превысил 700 млрд руб., на треть перекрыв результат мая. При этом ряд эмитентов предпочитают дробить заимствования, размещая выпуски с разными параметрами, чтобы оптимизировать условия, отмечают эксперты. Кроме того, после небольшой паузы компании начали привлекать средства в юанях. В оставшиеся летние месяцы активность компаний будет повышенной из-за потребности в рефинансировании долгов.

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В июне корпоративные эмитенты облигаций заметно нарастили активность на внутреннем долговом рынке. По предварительной оценке Cbonds, по итогам месяца состоялось 153 размещения на общую сумму более 700 млрд руб. Этот результат на треть выше показателя мая и более чем в два раза превышает результаты аналогичного периода 2024 года. Впрочем, пока он заметно проигрывает значениям марта-апреля этого года.

Основной вклад в общий объем размещений внесли компании реального сектора.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на этих эмитентов пришлось 67% всего объема размещений. Банки и лизинговые компании заняли чуть больше 14% рынка, еще около 16% пришлось на облигации институтов развития. При этом значительную долю рынка заняли крупные сделки. По оценке господина Ермака, на 50 крупнейших с объемом свыше 30 млрд руб. пришлось около 64% от общего объема привлечений.

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Активность эмитентов выросла на фоне решения Банка России снизить впервые с сентября 2022 года ключевую ставку. В начале июня регулятор принял решение уменьшить ставку на 1 процентный пункт (п. п.), до 20% (см. “Ъ” от 7 июня). При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможности повышения ключевой ставки в случае роста инфляции. Первая реакция рынка на решение регулятора была негативной, однако на фоне данных о снижении инфляции и признаков охлаждения экономики доходности ОФЗ пошли вниз, потеряв за месяц в среднем 1,5 п. п. и достигнув 14,3–16,8% годовых. Следом снизились ставки и по корпоративному долгу. По данным Александра Ермака, облигации первого эшелона размещались с фиксированным купоном на уровне 15,55–18% годовых против 17,35–19% годовых в мае. Облигации эмитентов второго и третьего эшелонов размещались с купоном 18–19,5% и 20–25,5% годовых, тогда как в мае ставки составляли 21,5–25,5% годовых.

Однако спрос на заимствования сохраняется, в том числе для рефинансирования прежних выпусков.

Как отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев, «многие компании проводят уже третий-пятый выпуск за прошедшие шесть месяцев». По его словам, эмитенты «дробят общий объем заимствований на несколько выпусков с разными параметрами, чтобы оптимизировать условия».

Впрочем, даже с учетом снижения рублевых ставок они остаются для многих эмитентов высокими. Поэтому, как отмечает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова, ряд эмитентов активно размещают квазивалютные облигации. В июне, после двухмесячного перерыва, эмитенты вернулись к заимствованиям в юанях. В частности, такие облигации разместили ГМК «Норильский никель» (3 млрд CNY) и «Газпром Капитал» (4 млрд CNY, техническое размещение состоялось уже 1 июля, а потому в статистику Cbonds не попало). «Экспортерам валютные заимствования обходятся значительно дешевле рублевых, в то время как интерес инвесторов связан с текущим крепким рублем»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

С учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки, темпы которого, по мнению зампреда ЦБ Алексея Заботкина, могут в июле вырасти, активность эмитентов продолжит расти. «В условиях охлаждения экономики потребности в рефинансировании существующего долга у компаний будут сохраняться»,— отмечает Дмитрий Грицкевич. Мария Хабарова ждет сохранения динамики рынка в июле и некоторого ее замедления в августе, что характерно для периода отпусков.

Виталий Гайдаев