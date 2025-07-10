Бывшего адвоката Дмитрия Захватова объявили в розыск

В базу розыска МВД России попал бывший адвокат Дмитрий Захватов. Указано, что он разыскивается по уголовной статье. По какой именно — не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что основанием могло стать уголовное дело о содействии терроризму и призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Его возбудили еще в апреле этого года. Предварительно, адвокат мог опубликовать пост со ссылками для пожертвований на покупку беспилотников для ВСУ. Там же объявлялся сбор средств на витамины для бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией в РФ и запрещен).

Дмитрий Захватов был одним из адвокатов, защищавших участниц панк-группы Pussy Riot по делу о «панк-молебне» в Храме Христа Спасителя в в 2012 году. Также он выступал защитником бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, которую в 2023 году заочно приговорили за фейки о ВС РФ. В базе Адвокатской палаты Москвы указывается, что статус адвоката у фигуранта приостановлен. Самого господина Захватова в мае 2025 года внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Мужчина уехал из России в 2022 году.

Никита Черненко