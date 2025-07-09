Бензин продался в минус

По оценкам участников рынка, розничная торговля бензином в июле оказалась в зоне убытков, причем как у независимых сетей, так и у крупнейших нефтяных компаний. Рентабельность АЗС, особенно по продажам АИ-92, стала отрицательной. По информации собеседников “Ъ”, ситуация планируется к обсуждению на сегодняшнем совещании у вице-премьера Александра Новака. Среди возможных мер — запрет на экспорт бензина для производителей как минимум до конца сентября. Впрочем, такой сценарий собеседники “Ъ” расценивают как маловероятный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Чистая маржа торговли бензином АИ-92 на АЗС в среднем по РФ на 27 июня снизилась до 2 руб. за литр, АИ-95 — до 3,7 руб. за литр, подсчитал «Петромаркет» по запросу “Ъ”. Таким образом, маржинальность фактически вернулась к уровню начала года: 2,4 руб. и 3,7 руб. соответственно на 9 января. При этом в конце первого квартала наблюдался ее заметный скачок — показатель (на 28 марта) составлял 6 руб. и 7 руб. за литр соответственно. С дизтопливом ситуация противоположная — маржинальность планомерно растет: с 0,5 руб. на литр в январе до 7,5 руб.— в конце июня.

В «Петромаркете» ключевым фактором падения маржинальности торговли бензином называют рост отпускных цен НПЗ, после чего следует увеличение мелкооптовых цен, по которым бензин закупают АЗС. Рост отпускных цен НПЗ подталкивался наличием дисконта в ценах внутреннего рынка с учетом выплат по демпферу относительно экспортной альтернативы предприятий. Сейчас маржа заправок находится на вполне комфортных уровнях, но может еще дополнительно снизиться за счет сохранения потенциала роста мелкооптовых цен, которые пока полностью не отыграли увеличения отпускных цен НПЗ, отмечают в «Петромаркете».

По словам участников рынка, розничная торговля бензином в июле вошла в зону убытков: маржинальная доходность АЗС, особенно по продажам АИ-92, с учетом эксплуатационных расходов, стала отрицательной. Эта динамика, отмечают они, затронула как независимые сети, так и АЗС крупнейших нефтяных компаний. По информации одного из собеседников “Ъ”, на совещании по ситуации на внутреннем топливном рынке у вице-премьера Александра Новака 9 июля среди прочего будет обсуждаться возможный запрет на экспорт бензина для производителей — как минимум до конца сентября. Однако, по мнению источника “Ъ”, одобрение этой меры маловероятно, поскольку текущие объемы экспорта остаются невысокими. Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности запрет остается в силе.

Котировки на АИ-95 и АИ-92 на Петербургской бирже уверенно росли с конца июня, обновляя годовые максимумы, но в пятницу, 4 июля, биржевые цены развернулись к снижению. По словам участника биржи, крупные нефтяные компании начали одновременно снижать цены, продавая товар таким образом, чтобы снизить котировки.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что усредненная по стране оценка маржи АЗС весьма условна, поскольку затраты, логистика и ценовая политика различаются по регионам. В частности, указывает он, на типичной независимой АЗС в Москве чистая маржа по АИ-92 составляет около 1,7 руб. за литр, по АИ-95 — примерно 3,9 руб. за литр, по дизтопливу — около 13 руб. за литр. Эти значения, добавляет господин Дьяченко, рассчитаны с учетом вычета НДС, затрат на покупку топлива на бирже, перевалку, доставку и постоянных расходов АЗС (около 3 руб. за литр). «Основной фактор снижения маржи по бензинам — рост оптовых цен, за которым розничные не успевают вследствие регулируемого ценообразования и рыночных ограничений»,— говорит Максим Дьяченко. Он отмечает, что такая ситуация носит сезонный характер и наиболее остро проявляется в регионах с высокой логистической нагрузкой, например на Дальнем Востоке или в Восточной Сибири. В этих регионах, добавляет эксперт, ремонты НПЗ и ограниченные поставки приводят к росту оптовых цен, в то время как розница остается зафиксированной, особенно на АЗС крупных нефтяных компаний, что вынуждает независимые сети работать в убыток.

Тем не менее, указывает господин Дьяченко, высокая маржа по дизтопливу в некоторых регионах частично компенсирует просадку по бензинам и позволяет поддерживать совокупную рентабельность сети. Наибольшую тревогу, по его словам, вызывает уровень доходности по продажам марки АИ-92 — он находится на предельно низкой отметке. Ситуация с АИ-95, добавляет эксперт, выглядит стабильнее: с учетом НДС валовая маржа на московских АЗС может достигать 8,3 руб. за литр. При этом, отмечает он, крупные нефтяные компании чувствуют себя увереннее в текущих условиях, так как снижение маржи в рознице они могут компенсировать ростом прибыльности оптовых продаж.

По оценке Максима Дьяченко, дальнейшая динамика будет зависеть от оптовых цен, которые, как правило, достигают пиков летом и могут начать снижаться осенью. При сохранении текущих уровней, полагает он, будут приняты сдерживающие меры со стороны регуляторов. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что рост розничной маржи может начаться с осеннего снижения оптовых цен — либо сезонного, во второй половине осени, либо более раннего, если правительство примет решение о полном запрете экспорта бензина для производителей. Источник “Ъ” в отрасли полагает, что дальнейшее снижение маржи по продаже АИ-92 маловероятно, поскольку биржевая стоимость топлива уже приблизилась к максимальному уровню, при котором власти прекращают выплаты по демпферному механизму — 66,5 тыс. руб. за тонну. Вместе с тем он считает, что маржа АЗС по бензину АИ-95 может снижаться еще несколько недель, так как биржевые цены на эту марку демпфером не ограничиваются.

Ольга Семеновых