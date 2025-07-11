ПАО «КамАЗ» спрогнозировало снижение автомобильного рынка в 2025 году, поэтому сейчас не собирается вносить изменения в свои планы. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» спрогнозировал падение рынка автомобилей в 2025 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «КамАЗ» спрогнозировал падение рынка автомобилей в 2025 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации «Автостата», в первом полугодии 2025 года зафиксировано снижение числа проданных крупнотоннажных и среднетоннажных грузовиков бренда «КамАЗ» на 20,7% и 32,9% соответственно. В пресс-службе компании сообщили, что в данные агентства не входят автомобили, которые были поставлены силовым структурам. Там также отметили, что по статистике у «КамАЗа» зафиксировано наименьшее снижение регистраций на рынке.

Производитель автомобилей «Соллерс» принял решение о сокращении производственной программы. Компания ожидает, что по итогам 2025 года рынок легких коммерческих автомобилей упадет на 23–25%.

Подробнее о результатах продаж «КамАЗ» и «Соллерс» за первое полугодие этого года — в материале «Автомобили копятся на складах».

Диана Соловьёва