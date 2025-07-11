Автомобили копятся на складах

По итогам шести месяцев этого года зафиксировано снижение продаж грузовиков КамАЗ и легких коммерческих автомобилей «Соллерс». В компании из Набережных Челнов рассказали «Ъ Волга-Урал», что заранее спрогнозировали снижение рынка в 2025 году, поэтому не будут корректировать свои планы. В то же время в «Соллерс» уже приняли решение сократить производственную программу в этом году. Эксперт считает, что рисками для производителей грузовиков могут стать сокращение инвестпроектов, трудности в модернизации производства и увеличения доли на рынке у иностранных производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд компании «КамАЗ» на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге в 2023 году

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Стенд компании «КамАЗ» на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге в 2023 году

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года в России зафиксировано падение продаж на рынках грузовых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с первым полугодием прошлого года. В частности, это затронуло компании «КамАЗ» и «Соллерс».

По данным аналитического агентства «Автостат», за шесть месяцев 2025 года КамАЗ реализовал на 20,7% меньше крупнотоннажных грузовиков. Компания продала более 6,4 тыс. автомобилей, при этом доля организации на рынке выросла с 16% до 31,7%. У главного конкурента КамАЗа китайского Sitrak доля на рынке снизилась с 19,4% до 12,9%. При этом китайский грузовик остается самым популярным в России, а модели челнинской компании заняли второе, третье и пятое места.

ПАО «КамАЗ» КамАЗ - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей, зарегистрирован в Набережных Челнах. Уставной капитал компании составляет почти 35,4 млрд руб. По итогам 2024 года выручка КамАЗа выросла до 393,6 млрд руб., а чистая прибыль сократилась с 20,4 млрд руб. до 731 млн руб. Компания специализируется на выпуске седельных тягачей, бортовых автомобилей, бортовых автомобилей, самосвалов, а также занимается производством автобусов, электробусов и комбайнов.

Также за полгода 2025 года было зафиксировано уменьшение числа проданных среднетоннажных грузовиков на 32,9% до 1,8 тыс. автомобилей. При этом доля «КамАЗа» на рынке этих грузовых машин увеличилась с 25% до 29,7%. Самыми популярными моделями среднетоннажных грузовиков стали модели компании «ГАЗ». На третьем месте расположилась модель китайского бренда Jac, а модели КамАЗ заняли четвертое, пятое, шестое и восьмое места.

В пресс-службе компании из Набережных Челнов пояснили, что в статистику не входят автомобили, поставленные организацией силовым структурам. Там также сообщили, что сейчас «КамАЗ» не собирается вносить изменения в свои планы, а снижение рынка было спрогнозировано еще в прошлом году. В пресс-службе отметили, что по данным «Автостата» у компании зафиксировано самое маленькое снижение регистраций на рынке.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов рассказал, что падение числа проданных грузовых машин может быть связано с высокой стоимостью заемных средств. Эксперт также отметил, что потребители, которые приобрели грузовики в прошлые годы, пока не нуждаются в большом числе автомобилей. На спрос грузовых машин также могла повлиять их высокая стоимость. В пресс-службе Авто.ру рассказали «Ъ Волга-Урал», что в первом полугодии средняя стоимость нового КамАЗа снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2025 года цена составила почти 7,782 млн руб.

Дмитрий Баранов сообщил, что снижение продаж грузовиков может привести к тому, что у автопроизводителей увеличится число нераспроданных машин на складах. Это может повлечь ухудшение расчетов компании с поставщиками и государством. Эксперт считает, что в 2025 году рынок грузовых автомобилей в России может упасть на 20–30%. Риски для производителей грузовиков заключаются в сокращении инвестиционных проектов и трудностях с модернизацией производства. Также есть риск изменения рынка в пользу иностранных компаний и роста их доли на российском рынке. Дмитрий Баранов рассказал, что квалифицированные специалисты могут увольняться, так как компании вряд ли смогут поднять зарплату персонала в условиях снижения продаж и ухудшения финансового положения

Для поддержки производителей грузовиков государство может снизить налоги и сборы, включить организации в программы стимулирования спроса и продаж. Сами компании могут сокращать расходы, реализовывать непрофильные активы, искать новые рынки сбыта для продукции.

В первом полугодии 2025 года на рынке легких коммерческих автомобилей у «КамАЗа» также произошло сокращение продаж. Число проданных машин уменьшилось на 24,6%. Компании удалось продать 419 машин за шесть месяцев этого года. В целом рынок легких коммерческих автомобилей в России упал на 18,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство автомобиля Соллерс Атлант на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2023 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Производство автомобиля Соллерс Атлант на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2023 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Лидерами стали «ГАЗ», «Лада» и «УАЗ». На четвертом месте расположился бренд «Соллерс», у которого зафиксировано снижение числа проданных машин на 28,4%. В первом полугодии 2024 года россияне купили 4,4 тыс. автомобилей компании, а в 2025 году — почти 3,2 тыс. машин. В топ-3 популярных марок легких коммерческих автомобилей попал «Соллерс Атлант», который приобрели в количестве 2,5 тыс. Число продаж данной модели сократилось на 30,4% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В «Авто.ру» рассказали, что сейчас средняя стоимость нового автомобиля бренда составляет 4,254 млн руб., что на 18% больше, чем в июне прошлого года.

ПАО «Соллерс» «Соллерс» — одна из крупнейших автомобилестроительных компаний в России. Предприятия организации находятся Елабуге, Ульяновске, Заволжье и Владивостоке. Завод «Соллерс Алабуга» в Татарстане специализируется на выпуске автомобилей марки «Соллерс Атлант». В 2024 году выручка компании выросла до 91,8 млрд руб., а чистая прибыль уменьшилась на 24,3% до 3,7 млрд руб.

В пресс-службе «Соллерс» «Ъ Волга-Урал» сообщили, что по итогам 2025 года на рынке легких коммерческих автомобилей прогнозируется падение на 23–25% и компания ожидает сопоставимое снижение продаж своих продуктов. Организация уже приняла решение сократить производственную программу в этом году. В пресс-службе «Соллерс» отметили, что компания продолжает реализовывать программы оптимизации издержек, чтобы сгладить эффект от ожидаемого снижения объемов продаж.

Ранее организация направляла 4,3 млрд руб. на проект локализации производства деталей кузовов для автомобилей «Соллерс Атлант» и «Соллерс Арго» в Татарстане. Из них 3,4 млрд руб. были получены в виде льготного займа от Фонда развития промышленности.

Диана Соловьёва