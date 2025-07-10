В главном офисе Nestle во Франции прошел обыск

Сотрудники французского Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) провели обыски в офисе компании Nestle во Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

Обыски прошли в рамках расследования, начатого после того, как ассоциация по защите прав потребителей Foodwatch обвинила швейцарскую компанию в использовании запрещенных методов очистки воды, продаваемой ее подразделением Nestle Water, и даже организовала подачу в суд по этому поводу коллективного иска. Истцы считают, что в нарушение правил компания очищает воду с использованием угольной и ультрафиолетовой фильтрации.

В Nestle подтвердили проведение обысков и заявили, что «сотрудничают с властями». В компании заверили, что в настоящее время фильтрация ее бутилированной воды полностью соответствует французским санитарным нормам.

Семён Тумайкин