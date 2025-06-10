Скверы на намыве Васильевского острова включат в перечень территорий ЗНОП

Четыре сквера на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге войдут в перечень согласованных депутатами Заксобрания участков зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Поправки в соответствующий городской закон будут окончательно утверждены после второго и третьего чтений в городском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточняет пресс-служба Смольного, документ предлагает увеличить территорию ЗНОП в административных границах Петербурга на 11 га во всех районах города. Впервые в перечень будут включены общественные пространства на бульваре Александра Грина, улице Чирикова, на Вилькицком бульваре и на улице Виктора Конецкого на намыве.

Также поправки предусматривают включение в перечень ЗНОП новых территорий во Фрунзенском районе на улице Турку, сквера на проспекте Наставников в Красногвардейском районе, территорий в Красносельском и Выборгском районах, отметили в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении городских властей увеличить общую территорию ЗНОП в Петербурге на 285 гектаров.

Подробнее о том, в каких районах города появятся скверы и парки с учетом пожеланий жителей — в материале «Ъ-СПб» «Зеленые зоны удобрят бюджетными миллиардами».

Андрей Цедрик