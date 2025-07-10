Названа стоимость поездки на «Метеоре» из Перми до Казани и Чайковского

18 июля в краевую столицу прибудет скоростное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Оно будет курсировать на межрегиональном водном маршруте «Казань — Чайковский — Пермь — Чайковский — Казань». Стоимость проезда из краевой столицы до Чайковского составит 3225 руб., от Чайковского до Казани — 4375 руб.

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По информации пресс-службы, перевозчиком будет компания «Водолет». Борт судна рассчитан на 120 посадочных мест. Время в пути из Перми до Чайковского составит 6 часов, из Чайковского до Казани — 13 часов. Ближайший рейс до Казани запланирован на 19 июля.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что нижегородский оператор скоростных речных пассажирских перевозок ООО «Водолет» планирует открыть восемь рейсов в Перми. Сейчас флот «Водолета» состоит из пяти судов на подводных крыльях (СПК) «Валдай» и двух «Метеоров-120Р».