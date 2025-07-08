Спрос на аренду загородных домов в Ленобласти вырос в июне более чем в два раза

В июне спрос на посуточную аренду загородных домов в Ленинградской области вырос на 121% по сравнению с прошлым годом. При этом квартиры посуточно стали брать на 25% чаще, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области вошли в список регионов с самыми активными путешественниками, на их долю пришлось 8% от общего количества бронирований. Северная столица и соседний регион стали лидерами по стоимости посуточной аренды жилья — 5700 рублей.

Количество доступных загородных домов в Ленинградской области за год увеличилось на 50%. В среднем аренда особняка на сутки обходилась в июне в 11,5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть вошли в топ по популярности для туристов на автомобиле.

Татьяна Титаева