Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новой эмблеме и концепт-каре EXP 15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bentley Фото: Bentley

Марка Bentley всерьез занялась переосмыслением своего художественного языка. Буквально за пару недель из штаб-квартиры компании пришли несколько новостей, и все они на тему дизайна.

Сначала бренд решил обновить свой логотип. В принципе, в этом ничего худого нет. BMW это делает постоянно. Да и Bentley за свою историю, насчитывающую 106 лет, меняла свою эмблему пять раз — последний раз это случилось в 2002 году, когда готовились к выпуску первого купе Continental GT. Теперь снова была поставлена задача сделать лого марки более современным, хотя такие компании, как Bentley, один из главных активов которых их историческое наследие, вроде бы не должны прогибаться под моду. Получилось что-то немного странное. Эмблема теперь очерчена более толстым контуром, лишилась «перьев» в нижней части, и стала чем-то похожа на бражника — есть такое ночное насекомое. Впрочем, дизайнерам Bentley виднее, тем более что на днях они справили новоселье — переехали в реконструированное здание 1939 года постройки, и это событие надо было как-то отметить.

Наконец, во вторник британская марка показала, как она видит будущее своих автомобилей — показала концепт-кар Bentley EXP 15. Это кросс-купе с прямоугольной передней частью, на которой отштамповано подобие радиаторной решетки — автомобиль электрический, поэтому радиатор ему не нужен. В машине еще много чего чудного. С водительской стороны одна дверь, с пассажирской две — что-то подобное мы видели в свое время у Mini Clubman. В салоне есть не только держатели для бокалов с игристым, но и специально разработанная лежанка для собаки. Многие поклонники марки, честно говоря, пришли в ужас от увиденного. Потому что концепт неоднозначно напомнил то, во что могут превратиться в будущем машины марки Jaguar. Видимо, предчувствуя это, представители Bentley успокоили публику: показанный концепт — это не прототип электромобиля марки, который появится в 2026 году, а всего лишь демонстрация того, что могут нафантазировать дизайнеры Bentley.

Дмитрий Гронский