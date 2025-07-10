Отмену роуминга в странах ЕАЭС перенесли на 2028 год

Отмена роуминга на территории Евразийского экономического союза перенесена на 1 января 2028 года. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

«Инициатива по отмене роуминга... поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза»,— заявили ТАСС в ЕЭК.

Ранее планировалось отменить роуминг в ЕАЭС в 2025 году. Отмечается, что сроки сдвинуты, чтобы разработать меры для поддержки мобильных операторов, которые могут понести потери, а также для предотвращения мошеннического трафика.

ЕАЭС создан в 2015 году. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Цель объединения — обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также скоординированная политика в отраслях экономики.

О деятельности объединения — в материале «Ъ» «Между Абу-Даби и Улан-Батором».