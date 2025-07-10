В МВД назвали единственный случай, в котором полицейский может позвонить гражданину
Волк: полицейский может позвонить россиянину только для приглашения в отделение
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк напомнила, что сотрудники правоохранительных органов никогда не работают с гражданами по телефону или в мессенджере — так делают только мошенники. Правоохранители могут позвонить гражданину исключительно для того, чтобы пригласить в подразделение.
«Все остальное — угрозы, запугивания — это явные признаки мошенников. Им нужен ваш стресс»,— сказала она. Госпожа Волк призвала в таком случае бросать трубку.
По данным ведомства, мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Злоумышленники заявляют жертвам о подозрительной активности по банковским счетам, участии в запрещенных организациях или использовании подложных доверенностей.
О борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ FM» «IMEI включат в базу».