В МВД назвали единственный случай, в котором полицейский может позвонить гражданину

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк напомнила, что сотрудники правоохранительных органов никогда не работают с гражданами по телефону или в мессенджере — так делают только мошенники. Правоохранители могут позвонить гражданину исключительно для того, чтобы пригласить в подразделение.

«Все остальное — угрозы, запугивания — это явные признаки мошенников. Им нужен ваш стресс»,— сказала она. Госпожа Волк призвала в таком случае бросать трубку.

По данным ведомства, мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Злоумышленники заявляют жертвам о подозрительной активности по банковским счетам, участии в запрещенных организациях или использовании подложных доверенностей.

О борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ FM» «IMEI включат в базу».