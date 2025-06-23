IMEI включат в базу

В России появится база всех мобильных устройств. Включать в нее будут уникальные номера IMEI. Они присваиваются каждому гаджету и привязываются к сим-карте. По этому коду можно отследить устройство, даже если симку из него извлекли. Поправки к закону «О связи» разработало Минцифры, пишут «Известия». В ведомстве также предлагают запретить перепрошивать телефоны, то есть менять уникальный код.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зачем это нужно, объясняет директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров: «IMEI — это идентификатор конкретного устройства, который находится на любом мобильнике. Поскольку в большинстве стран изменение IMEI приравнивается к уголовному преступлению, по большей части его не меняют. Отсюда возникает возможность отслеживать мобильное устройство со стороны операторов сотовой связи и спецслужб. Даже если у вас "серая" сим-карта за счет того, что есть конкретный номер IMEI, могут отследить мобильный терминал, устройство, телефон, планшет. Если из мобильного телефона убрать два фактора идентификации — сим-карту и номер IMEI — человек снимает себя с большинства инструментов слежки.

У нас уже есть верификация сим-карт через "Госуслуги", есть IMEI-кэтчеры в критичных зонах (в аэропортах, на вокзалах), которые позволяют фиксировать местоположение конкретных мобильных устройств. Единственное, чего не хватает, это как раз общей базы данных, потому что количество телефонных номеров постоянно меняется, часть телефонов становится виртуальными, то есть на них регистрируются различные аккаунты, а сами телефоны не работают.

Чтобы эффективнее противостоять телефонному мошенничеству, киберпреступности, фейковым аккаунтам, необходимо связать номер телефона и его фактическое существование.

База данных позволяет нам узнать, действительно ли конкретный номер телефона сейчас находится в конкретном мобильнике или это виртуальный номер, который находится где-то в сим-банке, фактически не работает, и можно смело его блокировать или проводить расследование, профилировать в дальнейшем, находя расположение этих самых сим-банков, через которые звонят мошенники».

Построить подобную систему будет непросто, говорит IT-эксперт, автор портала Vilianov.com Сергей Вильянов, так что к ее эффективности есть вопросы: «Что касается единой базы IMEI, я думаю, что ее создание крайне затруднительно, потому что к нам очень много техники едет по так называемому параллельному импорту. Ограничение на использования смартфонов без регистрации потребует очень серьезных механизмов. То есть приехал телефон, пусть не с российским, но с каким-то определенным IMEI, россиянин туда вставил симку, и телефон зафиксировали в базе. Но тогда получается, что абсолютно любое устройство, которое зарегистрировалось в сети в Российской Федерации, автоматически становится легальным».

На первом этапе появится только запрет на перепрошивку телефона, но наказания за это предусмотрено не будет. Аналитики рассчитывают, что поправки к уголовному и административному кодексам разработают позднее.

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Илья Сизов