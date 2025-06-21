МВД раскрыло, от имени каких ведомств мошенники звонят чаще всего

Телефонные мошенники в России в половине случаев представляются сотрудниками правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

По данным ведомтсва, преступники чаще всего выдают себя за сотрудников МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Мошенники сообщают жертвам о якобы подозрительной активности по банковским счетам, участии в запрещенных организациях или использовании подложных доверенностей.

В 30% случаев они маскируются под работников коммерческих банков, предлагая перевести деньги на «безопасные счета» под предлогом блокировки. Примерно 10% звонков поступают якобы от сотрудников жилищно-коммунальных служб или управляющих компаний: мошенники предлагают заменить домофоны или счетчики и при этом запрашивают SMS-коды.

Также встречаются случаи, когда обманщики представляются сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ) с целью похитить учетные записи на портале «Госуслуги» — на такие звонки приходится около 7% случаев, а на звонки от имени социальных служб и страховых компаний — 3%.