В России закрываются сетевые рестораны суши из-за популярности заказа еды на дом

Количество ресторанов японской кухни в России сократилось в 2024 году до 3,1 тыс. точек. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Больше всего точек закрываются в крупных городах. Об этом свидетельствуют данные агентства Infoline, которые приводят «Ведомости».

Например, с начала прошлого года по июль 2025-го число ресторанов «Якитория» сократилось по всей России на 14%, до 72. Семь из них закрылись в прошлом году, еще пять — в текущем.

По оценкам представителя Infoline, россияне стали чаще заказывать еду домой из-за более низких цен в сервисах доставки. Также все больше людей предпочитают другие заведения азиатской кухни, в том числе рамен-бары. Кроме того, рестораны суши не выдерживают конкуренции из-за роста цен на ингредиенты, в частности, на лосось и авокадо.

В мае управляющий директор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный сообщил «Ъ», что почти все точки «Ваби Саби» и Eazzy Pizza были переформатированы в «Шоколадницы» из-за низкой маржинальности.

Подробнее о ситуации в ресторанном бизнесе — в материале «Ъ FM» «Рестораны пересматривают меню».