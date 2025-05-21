У ГК «Шоколадница» практически не осталось заведений Eazzy Pizza и «Ваби Саби»

Почти все точки Eazzy Pizza и «Ваби Саби» были переформатированы в «Шоколадницы», осталось по одному офлайн-заведению, в которых проходит апробация ассортимента, рассказал в интервью «Ъ» управляющий директор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный. Он уточнил, что остальные точки работают на доставке через дарк-китчен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Подгорный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Олег Подгорный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Маржинальность (заведений в этих сегментах.— "Ъ") низкая, и мы медленно оставляем свой фокус внимания и не хотим этим заниматься. Этот бизнес был бы выгоден только в случае масштабных инвестиций, но сейчас стоимость денег очень высокая. На первом плане у нас останутся "Шоколадница" и "Кофе Хауз"»,— уточнил Олег Подгорный.

Подробнее — в интервью Олега Подгорного «На рынке общепита происходит маленькое сумасшествие».

Дарья Андрианова