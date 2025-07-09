Гидравлические испытания теплосетей в среду пройдут в пяти районах Петербурга

Теплоэнергетики продолжают готовить городские трубопроводы к грядущему отопительному сезону. В среду, 9 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» запланировали проведение гидравлических испытаний в пяти районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Красногвардейском районе испытания пройдут на территории, ограниченной прилегающей застройкой на пересечении 2-ой Поперечной улицы и 5-й линии. Также проверке подвергнутся внутриквартальные сети, расположенные по Шоссе Революции д. 51 к. 1 и к. 2.

В Пушкинском районе проверят трубопроводы на территории восточнее Баболовского парка по Парковой и Гусарской улицам, Софийской площади, Огородной улице (южнее Саперной улицы), Гвардейскому бульвару, Полковой улице и Красносельскому шоссе (юго-восточнее Баболовского парка).

В Выборгском районе испытания запланированы на магистральных, распределительных и внутриквартальных теплосетях в зоне, ограниченной: Выборгским шоссе, Поклонногорской улицей, ж/д путями, Удельным проспектом, Заславской улицей, Костромским проспектом, Калязинской улицей, Ярославским проспектом, Енотаевской улицей, проспектом Энгельса, Рашетовой, улицами Витковского и Жака Дюкло, Лиственной улицей (уч. 1), Северным и Тихорецким проспектам, улицей Веденеева, Светлановским и проспектом Луначарского, улицей Ушинского и Суздальским проспектом. Кроме этого, будут проверять сети в районе котельной Парнас-4: улицы Федора Абрамова, Михаила Дудина (на границе очистных сооружений), Заречная, 8-й Верхний переулок, проспект Культуры, 5-й и 4-й Верхние переулки, проспект Энгельса.

В Колпинском районе на плотность и прочность испытают сети в поселке Петро-Славянка, на улице Коммунаров, д. 2.

В Центральном районе в зону работ войдут тепловые сети, проходящие по улицам: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я Советские, Артиллерийская, Восстания, Дегтярная, Евгеньевская, Жуковского, Исполкомская, Кирилловская, Конная, Марата, Маяковского, Моисеенко, Некрасова, Новгородская, Пушкинская, Радищева, Старорусская, Александра Невского, Херсонская, Чехова, проспектам: Бакунина, Греческому, Лиговскому, Невскому, Суворовскому, переулкам: Баскову, Ковенскому, Озерному, Ульяны Громовой, Перекупному, Солдатскому, по Некрасовскому саду и Старорусской площади.

В ресурсоснабжающих организациях напоминают, что на время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне испытания «Теплосети» и «ТЭК СПб» прошли в шести районах Петербурга и ближайших пригородах.

Андрей Цедрик