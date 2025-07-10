Смольный поможет «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов и оказать всяческую поддержку, сообщает пресс-служба Смольного. Город станет одним из заказчиков исторических и патриотических картин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения киностудии «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба Смольного Губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения киностудии «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба Смольного

Градоначальник подчеркнул, что на ПМЭФ-2025 город подписал с министром культуры Ольгой Любимовой Меморандум о сотрудничестве, согласно которому «Ленфильм» должен быть возрожден.

«Коллектив здесь замечательный, база есть. Объединив усилия, мы сумеем добиться результата. Зрители ждут новых творческих побед от студии "Ленфильм"»,— сказал господин Беглов.

Что касается скандально известной «золотой коллекции», то, по мнению губернатора, фильмы, созданные более чем за столетнюю историю студии, стали настоящим сокровищем отечественной культуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следователи в апреле начали проверку в «Ленфильме» после жалобы гендиректора киностудии Надежды Андрющенко.

Она рассказала, что часть фильмов из «золотой коллекции», которые передавали студии для стабилизации финансового положения, не отреставрированы, из-за чего их нельзя показывать в кино

Другая часть транслируется на федеральных каналах и онлайн-кинотеатрах. Ежегодные доходы с коллекции участники кинорынка оценили в 120 млн рублей.

Андрей Маркелов