Следователи раскручивают кинопленку

Следственный комитет России начал проверку в петербургском «Ленфильме» после жалобы гендиректора киностудии Надежды Андрющенко на нарушение прав студии на кинопоказы, сообщили в ведомстве. На рабочей встрече Следкома отметили, что часть фильмов из «золотой коллекции» не сохранились для показа. Финансовый кризис на площадке длится уже несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На совещании с представителями киноиндустрии гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко рассказала, что юридические трудности мешают студии полностью реализовывать свой потенциал

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На совещании с представителями киноиндустрии гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко рассказала, что юридические трудности мешают студии полностью реализовывать свой потенциал

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На совещании с представителями киноиндустрии гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко рассказала, что юридические трудности мешают студии полностью реализовывать свой потенциал. Как рассказали «Ъ-СПб» в студии, часть фильмов из «золотой коллекции» (более 1000 фильмов, снятых до 1992 года), которые передавались площадке для стабилизации финансового положения, не отреставрированы, из-за чего их нельзя показывать в кино.

Часть лент студии транслируются на федеральных телеканалах и в онлайн-кинотеатрах. К примеру, на платформе Kion (ООО «Кион») представлены проекты «Небесный тихоход» (режиссер Семен Тимошенко) и «Золушка» (режиссер Надежда Кошеверова). Ежегодные доходы с коллекции участники кинорынка оценили в 120 млн рублей.

Теперь в отношении киношедевров идет проверка прав их использования третьими лицами и законности лицензий на их показ, но что именно под этим подразумевается — и в киностудии, и в СКР объяснить отказались. Пока Следком не завершит проверку, судьба студии остается неясной. Впрочем, до этого министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что вне зависимости от итога разбирательств «Ленфильм» закрыт не будет.

Поэтому дополнительно для выхода из финансового кризиса Минкультуры совместно с Росимуществом, владеющим акциями студии, разрабатывают антикризисную стратегию. В рамках этих мер планируется обновление совета директоров «Ленфильма» с привлечением специалистов, способных стабилизировать ситуацию.

Кризис на киностудии начался в 2012 году с приходом на пост председателя совета директоров Федора Бондарчука. Через год «Ленфильм» взял кредит в ВТБ на 1,5 млрд рублей, а спустя семь лет долг перед банком вырос до 2,2 млрд рублей, что отразилось в данных ФССП. Президент ВТБ Андрей Костин тогда заявил, что без государственной субсидии студия рискует объявить дефолт.

Его удалось преодолеть благодаря выделению средств из госбюджета на погашение долга. Кроме того, в 2021 году «Ленфильму» предоставили права на часть доходов от «золотой коллекции», где 50% прибыли направляется в Госфильмофонд. Эти меры должны были стабилизировать финансовое положение студии.

Однако на текущий момент «Ленфильм» имеет непогашенные долги и участвует в нескольких судебных процессах. Неделю назад Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск ООО «Радмир» о признании киностудии «Ленфильм» банкротом. Суд, согласно материалам дела, обязал студию выплатить истцу 100 тыс. рублей на судебные издержки. Также в августе 2024 года суд взыскал с «Ленфильма» 4,9 млн рублей долга по договору подряда на строительство платформенного мезонина и 456,9 тыс. рублей процентов.

Стефания Барченкова