Лула да Силва: Бразилия ответит на объявленные США пошлины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что государство ответит США 50-процентные пошлины, введенные на бразильские товары.

«На любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с законом о взаимных мерах в экономике»,— написал господин Лула да Силва в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 50%-ных пошлин на бразильские товары из-за торгового дефицита. Президент Бразилии Лула да Силва опроверг это, заявив, что, согласно данным США, за 15 лет в торговле с Бразилией у США был профицит в $410 млрд.

Господин Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия руководствуется принципами суверенитета, уважения и защиты своих интересов в отношениях с другими странами.

11 апреля президент Бразилии подписал закон об экономической взаимности, который распространяется на страны, вводящие односторонние торговые ограничения против Бразилии. Закон предусматривает приостановку коммерческих концессий, инвестиций и обязательств в сфере интеллектуальной собственности.