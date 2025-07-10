Экономика Китая в 2021—2025 годах вырастет на $4,89 трлн

ВВП Китая вырастет на 35 трлн юаней ($4,89 трлн) за 14-ю пятилетку (2021—2025 годы). Такой прогноз дал глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе на пресс-конференции 9 июля, сообщило «Синьхуа». По его прогнозам, объем ВВП КНР по итогам 2024 года приблизится к 140 трлн юаней ($19,5 трлн).

Согласно ранее опубликованным данным, за первые четыре года пятилетки средний темп роста ВВП в стране составлял 5,5%. В текущем году показатель, согласно ожиданиям властей КНР, составит 5%. За первый квартал 2025 года власти Китая насчитали ВВП объемом 31,875 трлн юаней ($4,33 трлн) — с ростом на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. При этом, промпроизводство выросло и того более — на 5,9%.

Как сообщал «Ъ», Всемирный банк прогнозировал наибольшую устойчивость для китайской экономики. Несмотря на объявленную со стороны США тарифную войну, ВВП КНР предсказывался рост на 4,5% в 2025 году и 4% в 2026-м. Swiss Re в среду предположил, что рост ВВП Китая замедлится в 2025-м до 4,7% по причине спада экономической активности на фоне ввода пошлин и общей неопределенности.

Эрнест Филипповский, Хабаровск